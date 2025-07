Motociclista fica ferido após queda em Corumbá

Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um motociclista de nacionalidade colombiana ficou ferido na manhã de sábado (19) após sofrer uma queda enquanto trafegava pela Rua Carlos Padilha Siqueira, no bairro Padre Ernesto Sassida, em Corumbá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 11h40 para atender a vítima, que perdeu o controle da motocicleta e caiu ao solo. No momento do resgate, ele estava consciente e orientado, apresentando escoriações na região da patela do joelho esquerdo e suspeita de fraturas fechadas na parte medial e distal da tíbia.

A vítima recebeu os primeiros socorros no local e, em seguida, foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica de plantão. As circunstâncias da queda não foram detalhadas pelos bombeiros.

