Motociclista fica ferido e acidente interdita trânsito na Ponte Nova 

Fotos: Ronald Regis/O Pantaneiro

Um acidente no fim da manhã desta terça-feira, 12, envolvendo um motociclista e um caminhão interditou o trânsito na Ponte Nova.

O motociclista foi encaminhado, consciente e orientado, reclamando de dores na perna esquerda pela Equipe do Samu ao Pronto Socorro de Aquidauana. Motociclista do contou a reportagem do O Pantaneiro que um caminhão fechou, ele perdeu o controle da direção e caiu ao solo.

Por conta do acidente a ponte ficou interditada por cerca de 20 min. O congestionamento de veículos chegou a ficar por km em Anastácio e Aquidauana.