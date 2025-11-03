Acessibilidade

03 de Novembro de 2025

Trânsito

Motociclista fica ferido em acidente entre carro e moto em Anastácio

Colisão aconteceu na manhã desta segunda-feira (3) na Avenida da Integração, próximo ao Parque Municipal

Redação com João Eric

Publicado em 03/11/2025 às 14:40

Atualizado em 03/11/2025 às 14:50

Rapaz foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica / João Éric, O Pantaneiro

Na manhã desta segunda-feira (3), por volta das 8h50, um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida em Anastácio. A colisão ocorreu na Avenida da Integração, esquina com a Rua Nelson Barbosa Rios, nas proximidades do Parque Municipal.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ao motociclista, que apresentava ferimentos. Após o atendimento inicial, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica.

A Polícia Militar também esteve no local, prestando apoio na ocorrência e realizando os procedimentos necessários para apurar as causas do acidente.

Polícia

Dupla é presa com mais de 150 quilos de drogas durante ação na BR-262

Dois veículos foram interceptados após tentativa de fuga

Saúde

"Pedalando Contra o Câncer" promove conscientização em Aquidauana

Evento promovido pela Rede Feminina e Secretaria de Esporte incentiva saúde e conscientização sobre o combate ao câncer em Aquidauana

