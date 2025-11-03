Motociclista fica ferido em acidente entre carro e moto em Anastácio

Colisão aconteceu na manhã desta segunda-feira (3) na Avenida da Integração, próximo ao Parque Municipal
Rapaz foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica / João Éric, O Pantaneiro
Na manhã desta segunda-feira (3), por volta das 8h50, um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida em Anastácio. A colisão ocorreu na Avenida da Integração, esquina com a Rua Nelson Barbosa Rios, nas proximidades do Parque Municipal.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ao motociclista, que apresentava ferimentos. Após o atendimento inicial, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica.
A Polícia Militar também esteve no local, prestando apoio na ocorrência e realizando os procedimentos necessários para apurar as causas do acidente.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Atenção
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 9
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 8
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 7
Polícia
Dois veículos foram interceptados após tentativa de fuga
Saúde
Evento promovido pela Rede Feminina e Secretaria de Esporte incentiva saúde e conscientização sobre o combate ao câncer em Aquidauana
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS