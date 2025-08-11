Motociclista fica ferido em acidente entre carro e moto em Aquidauana

Colisão ocorreu no bairro Alto e vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro com suspeita de fratura
O motociclista apresentava suspeita de fratura em uma das pernas / Fotos João Éric / O Pantaneiro
Na tarde desta segunda-feira, 11, um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um homem ferido em Aquidauana. A colisão ocorreu por volta das 15h10, no cruzamento da rua Assis Ribeiro com a rua Pandiá Calógeras, no bairro Alto.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas para o atendimento. O motociclista apresentava suspeita de fratura em uma das pernas e recebeu os primeiros socorros ainda no local, sendo encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana.
A Polícia Militar registrou a ocorrência e auxiliou no controle do tráfego durante o resgate. Conforme apurado, a presença de árvores nas proximidades do cruzamento pode ter prejudicado a visibilidade dos condutores e contribuído para o acidente.
