11 de Agosto de 2025 • 18:47

Trânsito

Motociclista fica ferido em acidente entre carro e moto em Aquidauana

Colisão ocorreu no bairro Alto e vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro com suspeita de fratura

Redação com João Eric

Publicado em 11/08/2025 às 15:48

Atualizado em 11/08/2025 às 16:50

O motociclista apresentava suspeita de fratura em uma das pernas / Fotos João Éric / O Pantaneiro

Na tarde desta segunda-feira, 11, um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um homem ferido em Aquidauana. A colisão ocorreu por volta das 15h10, no cruzamento da rua Assis Ribeiro com a rua Pandiá Calógeras, no bairro Alto.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas para o atendimento. O motociclista apresentava suspeita de fratura em uma das pernas e recebeu os primeiros socorros ainda no local, sendo encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e auxiliou no controle do tráfego durante o resgate. Conforme apurado, a presença de árvores nas proximidades do cruzamento pode ter prejudicado a visibilidade dos condutores e contribuído para o acidente.

WhatsApp Image 2025 08 11 at 15.39.50

