Motociclista fica ferido em acidente entre carro e moto em Aquidauana

O motociclista apresentava suspeita de fratura em uma das pernas / Fotos João Éric / O Pantaneiro

Na tarde desta segunda-feira, 11, um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um homem ferido em Aquidauana. A colisão ocorreu por volta das 15h10, no cruzamento da rua Assis Ribeiro com a rua Pandiá Calógeras, no bairro Alto.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas para o atendimento. O motociclista apresentava suspeita de fratura em uma das pernas e recebeu os primeiros socorros ainda no local, sendo encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e auxiliou no controle do tráfego durante o resgate. Conforme apurado, a presença de árvores nas proximidades do cruzamento pode ter prejudicado a visibilidade dos condutores e contribuído para o acidente.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!