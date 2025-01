Motociclista fica ferido em acidente no centro de Aquidauana

Trecho interditado / João Eric/ O Pantaneiro

Na tarde deste sábado (20), por volta das 17h40, um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou um motociclista ferido no cruzamento da Rua Teodoro Rondon com a Rua Manoel Antônio Paes de Barros, próximo ao Sicredi, no centro de Aquidauana.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros à vítima no local. Em seguida, o motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana para receber atendimento médico.

O cruzamento onde ocorreu a colisão possui um semáforo. As causas do acidente não foram divulgadas pelas autoridades até o momento.