Motociclista morre após bater em poste em trajeto para devolver uniforme na Capital

Na tarde desta quinta-feira, 6, um trágico acidente tirou a vida do motociclista Anky Ferreira Miranda, de 19 anos, em Campo Grande. Anky estava a caminho do trabalho, de onde havia sido demitido, para devolver seu uniforme quando perdeu o controle da motocicleta e colidiu com um poste de iluminação na Avenida Eduardo Elias Zahran, na Vila Antonio Vendas.

Câmeras de segurança registraram o momento em que Anky aparentemente perdeu o controle da moto, invadiu a calçada e bateu diretamente no poste. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, apesar das tentativas de reanimação, Anky não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele estava habilitado e usava capacete, mas o impacto violento na cabeça foi fatal.

De acordo com o delegado Gabriel Desterro, da Depac Cepol, há suspeitas de que o acidente possa ter sido causado por excesso de velocidade, especialmente considerando a ausência de marcas de frenagem na pista. Desterro mencionou que o trecho do acidente frequentemente apresenta um leve engarrafamento devido a um semáforo próximo, o que pode ter contribuído para a perda de controle da motocicleta, conforme o site Midiamax.

Durante a perícia, foram encontrados 2 gramas de maconha na bolsa de Anky, além de um celular e um envelope com a documentação da moto. O entorpecente foi encaminhado para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).