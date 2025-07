Motociclista morre após colisão com carreta em Aparecida do Taboado

Vítima morreu no local / Ilustrativa/ Ligados na Notícia

Um homem de 46 anos, identificado como Benaldo Batista dos Santos, morreu na noite de quinta-feira (4) após colidir com uma carreta na BR-158, em Aparecida do Taboado. O acidente aconteceu entre o aeroporto e a área do lixão do município, por volta das 22h45.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, Benaldo conduzia uma motocicleta que trafegava na contramão no momento da colisão. Ele bateu na lateral direita de uma carreta bitrem que transportava cerca de 50 toneladas de celulose.

O motorista do caminhão, que seguia em direção a um terminal para descarregar a carga, relatou que avistou uma luz alta vindo em sua direção e, ao perceber que se tratava de uma moto no sentido oposto, ainda tentou evitar o impacto. Ele jogou a carreta para a pista contrária , que estava livre no momento, mas a colisão foi inevitável.

A perícia apontou que o choque ocorreu na lateral da primeira parte da composição, que mede cerca de 26 metros. Câmeras de segurança instaladas na carreta registraram o acidente e confirmam que a moto seguia na contramão.

O impacto causou a morte imediata de Benaldo. O condutor da carreta prestou socorro, sinalizou a rodovia e acionou a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal. Ele não apresentava sinais de embriaguez e permaneceu no local para colaborar com as autoridades.

A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias do acidente.

