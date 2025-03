Motociclista morre apÃ³s colisÃ£o frontal com carro em SidrolÃ¢ndia

Delegacia de Sidrolândia / Divulgação

Um motociclista, ainda não identificado, morreu na manhã deste domingo, 9, após colidir frontalmente com um carro na BR-162, em Sidrolândia.O impacto da batida foi tão violento que a vítima foi arremessada para fora da pista, sendo localizada cerca de 60 metros do local da colisão, em meio à vegetação nas margens da rodovia.

O acidente ocorreu por volta das 6h, quando o motociclista trafegava em direção oposta à do carro. No momento da colisão, ele pilotava uma moto Titan e, apesar de estar usando capacete, sofreu múltiplas fraturas pelo corpo. As circunstâncias exatas do acidente ainda não foram esclarecidas, e a Polícia Civil está investigando a dinâmica da batida.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro, mas ao chegar ao local, encontraram a vítima sem sinais vitais. A procura pela vítima foi difícil, já que ela foi arremessada a uma distância considerável do ponto da colisão. Como o motociclista não portava documentos, ainda não foi possível identificar seu nome, conforme o Campo Grande News.

O acidente também envolveu um Fiat Uno branco, no qual estavam duas pessoas. Ambas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para atendimento médico no Hospital Elmíra Silvério Barbosa, em Sidrolândia, por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A Polícia Civil e a perícia foram acionadas e estão investigando as causas do acidente. Equipes de assistência também foram enviadas ao local para prestar apoio.