Motociclista morre apÃ³s queda e moto pegar fogo em AnastÃ¡cio

Vítima chegou a ser socorrida / Você Repórter

O motociclista de 42 anos faleceu nesta segunda-feira, 31, na Santa Casa de Campo Grande, após não resistir às queimaduras sofridas em um acidente ocorrido em Anastácio no dia 15 de março. A vítima, que teve cerca de 65% do corpo queimado devido às chamas que envolveram a motocicleta que conduzia, estava internada desde o acidente.

De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, a tia do motociclista relatou que ele sofreu uma disfunção múltipla de órgãos e foi vítima de uma infecção sistêmica causada por um germe multirresistente.

As imagens de câmeras de segurança mostraram o momento exato em que o motociclista perdeu o controle da moto e caiu, sendo imediatamente envolvido pelas chamas que tomaram a motocicleta.

O acidente aconteceu por volta das 6h da manhã do dia 15 de março, no cruzamento da Avenida Manoel Murtinho com a Rua Américo de Souza, em Anastácio. A vítima estava pilotando uma motocicleta Honda CB 500. Após a queda, o motociclista foi socorrido por populares que estavam no local, e o Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgatar e encaminhá-lo ao Pronto-Socorro de Aquidauana. Dada a gravidade das queimaduras, ele foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde, infelizmente, veio a falecer.

O caso foi registrado como "morte decorrente de fato atípico" na Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande.

https://www.instagram.com/p/DHO0cG5yChJ/

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!