Motociclista que bateu em caminhonete na MS-419 morre no hospital

Vítima não resistiu aos ferimentos / Redes sociais

Airton Marin de Brito, de 44 anos, não resistiu e faleceu pouco depois de dar entrada no hospital de Aquidauana, após o acidente no bairro Nova Aquidauana, na Rua Luis Pinto com a MS-419, contra uma caminhonete, na tarde desta quarta-feira, 21.

Após os primeiros atendimentos no local, os bombeiros encaminharam o motociclista para o Pronto Socorro de Aquidauana, entretanto, ele não resistiu. As causas do acidente não foram divulgadas; com o impacto, o tanque de combustível e o chassi da moto quebraram.