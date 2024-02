Motociclista que morreu na BR-262 em Anastácio ligou para esposa antes de falecer

Vítima não resistiu aos ferimentos / Arquivo pessoal

Aquidauana foi abalada na tarde de ontem, 15, com a notícia do falecimento de Raimundo Damasceno, empresário, em um grave acidente na BR-262. Segundo relatos, Damasceno, que estava a caminho de Campo Grande para uma tarefa relacionada ao seu negócio, entrou em contato com sua esposa imediatamente após a colisão, buscando ajuda.



Familiares informaram ao O Pantaneiro, que Raimundo fez uma ligação desesperada para sua esposa, Josiane, pedindo que ela acionasse uma ambulância, em seus últimos momentos. Apesar dos esforços, Raimundo não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital em Aquidauana.



Raimundo estava em viagem para Campo Grande com o objetivo de auxiliar no descarregamento de forros para sua loja de peças de moto, um empreendimento que vinha expandindo. Ele se preparava para inaugurar a segunda filial de sua loja em Aquidauana.



Conhecido por seu bom humor e fé, Raimundo era membro da Igreja Assembleia de Deus Missões. A comunidade da Rua Duque de Caxias, onde se situa a igreja, sente profundamente a perda de uma pessoa tão querida.



Raimundo deixa a esposa, Josiane, e seus três filhos: Raiane, Vicente e Tamires.