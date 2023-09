Motociclista sofre ferimento em colisão contra carro no Nova Aquidauana

Vítima socorrida pelo Corpo de Bombeiros / Ilustrativa/O Pantaneiro

Um motociclista, de 36 anos, sofreu um acidente de trânsito na quinta-feira, dia 14, na Avenida Timóteo Proença, no bairro Nova Aquidauana.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu um carro e uma motocicleta Honda NXR 160 preta.

Quando a equipe chegou ao local, a vítima estava sentado no canteiro da avenida, consciente e orientado, apenas reclamando de dores no ombro e clavícula, com possível luxação.

A Guarnição realizou o atendimento pré-hospitalar no local e transportou a vítima até o Pronto Socorro de Aquidauana.