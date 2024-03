Motociclista sofre ferimentos após bater em carro em Corumbá

Vítima foi imobilizada / Divulgação

Um jovem de 25 anos ficou ferido na tarde desta terça-feira, 26, após bater a moto contra um carro na Rua Marechal Deodoro, no bairro Dom Bosco, em Corumbá.

Por volta das 13h15, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada. O motociclista estava consciente e orientado, com dores no pé. Ele foi encaminhado a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade.

Não foi informado a dinâmica do acidente.