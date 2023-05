Motociclista sofre ferimentos após colidir em carro no bairro Corumbá

Vítima encaminhada ao Pronto Socorro / Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um motociclista de 33 anos foi socorrido com ferimentos no joelho após colidir contra um carro na Rua Silva Jardim com Eugenio Cunha, bairro Universitário, em Corumbá, na tarde desta segunda-feira, 15.

Conforme o Corpo de Bombeiros, por volta das 13h55, a equipe de resgate foi acionada para os primeiros socorros. A vítima foi levada para o Pronto Socorro da unidade.