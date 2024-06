Motociclista sofre ferimentos após colisão no bairro São Pedro

Atendimento dos bombeiros / Divulgação

Na última quinta-feira, 14, por volta das 11h20, o Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana foi acionado para atender a um acidente de trânsito ocorrido na rua dos Expedicionários, esquina com a rua José Duarte, no bairro São Pedro.

Ao chegar ao local, a equipe de resgate identificou que o acidente envolveu um veículo Uno de cor vermelha e uma motocicleta. O condutor do Uno saiu ileso do incidente, porém o condutor da motocicleta, um homem de 56 anos, apresentava ferimentos.

Apesar de consciente e orientado, o motociclista tinha um corte no antebraço direito, com pequeno sangramento, e queixava-se de dores no punho esquerdo. Os bombeiros imobilizaram a vítima e a transportaram para o hospital de Aquidauana, onde ficou sob os cuidados da equipe médica.

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana informou que, somente no dia de ontem, foram atendidas 14 ocorrências, destacando a importância da prontidão e do trabalho dedicado da equipe de resgate para lidar com situações de emergência na região.