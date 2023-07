Motociclista sofre ferimentos em colisão contra Celta na Estevão Alves Corrêa

Vítima socorrida pelos bombeiros / Fotos: João Éric / O Pantaneiro

Uma motociclista, que não foi identificada, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, na tarde desta segunda-feira, 3, após colisão contra um Celta ma Rua Estevão Alves Corrêa, próximo à rotatória da Avenida Pantaneta, no bairro Alto, em Aquidauana.

Conforme apurado pelo O Pantaneiro, por volta das 13h20, a mulher conduzia uma Honda Biz e atingiu o carro.

A equipe da Polícia Militar está no local e a vítima socorrida com ferimentos no rosto e braços.