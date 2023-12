Motorista abandona caminhonete após bater em caminhão em Anastácio

Veículos sofreram danos / João Eric/O Pantaneiro

O motorista de uma caminhonete Ford abandonou o veículo após bater em um caminhão estacionado na Rua Nilza Ribeiro, em Anastácio, na madrugada deste sábado, 23.

Segundo o motorista, Gleisson Rodrigo, de 30 anos, caminhão cavalo-mecânico tinha sido abastecido ontem, 22, em Campo Grande com mais de 500 litros de combustível. Ele estacionou em frente a sua casa e foi avisado por uma vizinha que uma caminhonete teria batido no caminhão. Ao verificar a situação, ele percebeu que o condutor não estava no local.

Com a colisão, foi danificado o tanque de combustível, placa, pneu, paralamas e a perca do combustível. Segundo testemunhas, o acidente pode ter acontecido por volta das 2h da madrugada

Entretanto, nesta manhã, motorista do veículo compareceu ao local do acidente.

