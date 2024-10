Motorista adolescente morre e passageira fica em estado grave em acidente na BR-262

Carro completamente destruído / (Foto: Henrique Arakaki, Midiamax)

Um jovem que dirigia um Corsa Classic faleceu em um acidente trágico na BR-262, em Campo Grande, ao colidir frontalmente com um caminhão. O incidente ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (7), próximo ao Assentamento Estrela. Um passageiro do veículo ficou gravemente ferido.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o adolescente estava a caminho de Campo Grande quando perdeu o controle durante uma tentativa de ultrapassagem e bateu de frente com o caminhão, que transportava 13.500 kg de pedras e seguia em direção a Ribas do Rio Pardo.

"O caminhão estava no sentido oposto ao do Corsa quando ocorreu a colisão. O impacto foi tão forte que ambos os veículos saíram da pista. O jovem motorista morreu no local e o passageiro foi resgatado e levado ao hospital em estado crítico", explicou um tenente do Corpo de Bombeiros que participou do atendimento.

O motorista do caminhão, embora bastante abalado, não sofreu ferimentos. Segundo os bombeiros, existe a possibilidade de uma terceira vítima ainda estar dentro do carro, mas essa informação só poderá ser confirmada após a remoção do caminhão.

As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas. Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) está presente no local, e a Polícia Civil, juntamente com a Perícia Técnica, foi acionada para investigar o caso.