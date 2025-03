Veículos apreendidos / Divulgação

Na noite de quarta-feira, 5, um motorista capotou o veículo enquanto realizava manobras perigosas no Distrito de Águas do Miranda, em Bonito. Dois condutores foram presos pela Polícia Militar e Polícia Militar Ambiental

A ação aconteceu após denúncias de que ambos colocavam em risco a segurança de terceiros, incluindo crianças que brincavam na região.

A ocorrência teve início quando a Polícia Militar foi acionada via 190 para prestar apoio à Polícia Militar Ambiental, que já mantinha os envolvidos detidos no local. Com o auxílio da Guarda Municipal, os agentes deslocaram-se até o distrito e identificaram que dois veículos estavam envolvidos nas infrações de trânsito, resultando no capotamento de um deles.

Diante da gravidade da situação e do risco iminente de novos acidentes, as autoridades realizaram a abordagem e recolheram três veículos, além de efetuar a prisão dos dois condutores. Uma testemunha relatou ainda ter sido ameaçada por um dos envolvidos.

Os motoristas foram convidados a realizar o teste do bafômetro, mas recusaram. Diante disso, foram lavradas as autuações referentes à recusa do teste de alcoolemia, além das medidas administrativas cabíveis. As autoridades seguem apurando os fatos e reforçam a importância do respeito às leis de trânsito para garantir a segurança de todos.

Para denúncias e emergências, a população pode acionar a Polícia Militar pelos telefones 190, (67) 3255-3361 e (67) 99222-9163 (PM de Bonito) ou 190 e (67) 3268-1646 (PM de Bodoquena).