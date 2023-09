Motorista de carreta é resgatado de ferragens após 3h de trabalho

Vítima sofreu ferimentos nos membros inferiores / Foto: João Éric e Ronald Regis / O Pantaneiro

Consciente e orientado, o condutor foi socorrido com ferimentos nos membros inferiores. Ele será encaminhado para o pronto-socorro de Aquidauana. Foi necessário o uso de um guincho para retirar o veículo que tombou entre o guard rail do acostamento e o barranco, por pouco, não capotou às margens da rodovia.

O motorista da carreta que tombou na BR-262, na região da Serrinha, entre Anastácio e Miranda, foi retirado das ferragens na tarde desta segunda-feira, 18, após três horas de trabalho do Corpo de Bombeiros.

A carreta estava carregada de calcário, que ficou despejado na pista. Devido o acidente, o trecho ficou temporariamente interditado até o resgate e retirada do veículo da rodovia. A cabine ficou destruída com o impacto. Apesar do susto, o condutor não corre risco de morte. Não foi informado a causa da colisão, a 35 quilômetros da área urbana de Anastácio.

Veja mais fotos registradas pela equipe de reportagens do O Pantaneiro: