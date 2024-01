Motorista de carreta foge após grave acidente na BR-376

Reprodução Vale do Ivinhema

O motorista de uma carreta fugiu após provocar uma colisão entre dois veículos na BR-376, próximo ao município de Deodápolis.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local e se deparou com dois veículos de passeio que haviam se chocado frontalmente. Em ambos os veículos haviam três pessoas, que não sofreram ferimentos.

O motorista da carreta que causou acidente seguiu viagem sem prestar socorro às vítimas.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e sinalizou a pista e registrou o boletim de ocorrência e vai investigar as causas do acidente.