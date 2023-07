Motorista dorme no volante e bate em caminhão estacionado na BR-060

Veículo destruído / Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma motorista, que não teve a identidade divulgada, dormiu ao volante e bateu em um caminhão estacionado próximo à BR-060, na saída de Sidrolândia para Maracaju, na tarde desta quarta-feira, 19.

Conforme o Corpo de Bombeiros, um casal estava no Volkswagen, o homem foi tirado em meio às ferragens com alguns ferimentos graves, com fratura multiplas. A esposa, de aproximadamente 70 anos, contou que perdeu o controle ao cair no sono enquanto dirigia. O destino da viagem seria Maracaju.

Com a colisão, a frente do veículo ficou totalmente destruída. O sistema de airbag foi acionado na batida. O trecho ficou com uma das vias interditadas.

*Material atualizado às 17h55 para correção de informação.