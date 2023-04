Motorista é autuado por capturar javali de 150 kg na MS-289 de Naviraí

Animal estava sendo transportado vivo, o que é proibido por lei / Foto: Divulgação

Um homem de 35 anos foi autuado em flagrante pela PMA (Polícia Militar Ambiental), por capturar e transportar em uma jaula um javali de 150 quilos, na MS-289, em Naviraí, na tarde de quinta-feira, 27.

O infrator estava em uma caminhonete S10 e deixou a jaula na carroceria, transportando o animal exótico adulto vivo. Ele contou aos policiais que assumiu a manutenção continuada do animal exótico em uma propriedade rural na cidade de Eldorado.

Ele ainda levaria o animal para outra fazenda na cidade de Amambai, onde entregaria o javali para uma terceira pessoa, a qual recusou-se a identificar.

Espécie invasora

A normativa do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) número 3 de 31 de janeiro de 2013, declara que todas as formas, linhagens, raças e diferentes graus de cruzamento com o porco doméstico, permitindo, inclusive, desde que com licença do órgão ambiental, que se pudesse fazer o seu controle , porém, proíbe o transporte do animal vivo, como criações, ou manutenção de espécimes, entre outras proibições.

O javali e o veículo com a jaula foram então apreendidos, devido à caracterização de crime ambiental e infração administrativa, em razão da contribuição para o descontrole da espécie nociva, contrariando a norma. O infrator foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 2 mil. Ele também responderá por crime ambiental. Se condenado, poderá pegar pena de três meses a um ano de detenção.