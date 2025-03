Motorista embriagado atropela motociclista e capota caminhonete em Campo Grande

Vítimas foram socorridas / Jornal Midiamax

Na noite deste sábado (8), por volta das 23h30, um motorista embriagado provocou uma série de acidentes durante uma fuga na Avenida Senador Antônio Mendes Canale, no bairro Pioneiros, em Campo Grande. O condutor atropelou um motociclista, perdeu o controle da direção e capotou a caminhonete após invadir o canteiro central.

Segundo testemunhas, o homem já havia se envolvido em uma colisão anterior, próximo à rotatória da Coca-Cola, onde bateu em uma BMW que transportava uma criança. Em seguida, tentou fugir do local, mas, durante a manobra, atingiu um motociclista e, logo depois, perdeu o controle na curva da avenida. O veículo ainda arrancou uma árvore antes de tombar do outro lado da via.

Populares informaram que o motociclista sofreu ferimentos e recebeu atendimento médico. Os ocupantes da BMW não se machucaram. Já o motorista da caminhonete foi resgatado e detido em flagrante pela Polícia Militar, de acordo com o Jornal Midiamax.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar estiveram no local para prestar socorro às vítimas e apurar as circunstâncias do acidente.