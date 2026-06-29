Acessibilidade

29 de Junho de 2026 • 23:09

Buscar

Últimas notícias
X
BR-262

Motorista escapa ileso após tombamento de carreta entre Miranda e Corumbá

Bombeiros foram acionados, mas condutor optou por não ser encaminhado ao hospital

O Pantaneiro

Publicado em 29/06/2026 às 18:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Ocorrência mobilizou equipe do Corpo de Bombeiros Militar / Ilustrativa/Arquivo O Pantaneiro

O motorista de uma carreta, de 62 anos, saiu ileso após o tombamento do veículo registrado na noite deste domingo (28), na BR-262, altura do quilômetro 617, no trecho entre Miranda e Corumbá. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar, mas o condutor recusou atendimento médico após ser avaliado no local.

As guarnições da Unidade de Resgate e do Auto Bomba Tanque Florestal foram deslocadas para atender a ocorrência. No local, encontraram o motorista fora da carreta, consciente, orientado, caminhando e sem apresentar ferimentos aparentes.

Após a avaliação realizada pelos bombeiros, o condutor optou por não ser encaminhado ao hospital, permanecendo no local sob os cuidados de familiares que chegaram posteriormente.

A ocorrência ficou sob a responsabilidade da PRF (Polícia Rodoviária Federal), que adotou as medidas necessárias para o controle do trânsito e a segurança dos usuários da rodovia.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

SORTUDOS DO MS

Jardim, Sidrolândia e CG têm ganhadores da Quina de São João  

SORTE

Quina de São João sorteia prêmio de R$ 260 milhões neste domingo

SORTE

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 7 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

Final feliz

Paraguaio é encontrado com vida após passar dias perdido na mata

Publicidade

Região de difícil acesso no Pantanal

Operação fluvial mobiliza bombeiros para resgatar bebê que teve reação alérgica

ÚLTIMAS

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana abre semana com 22 vagas

Oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e outras cidades; atendimento ocorre das 07h às 13h

URGENTE

Identificada vítima fatal em acidente em Piraputanga

Osmar Alexandre Soares, de 57 anos, estava na MS-450, sentido Piraputanga para Palmeiras quando perdeu o controle por motivos ainda desconhecidos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo