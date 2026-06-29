Motorista escapa ileso após tombamento de carreta entre Miranda e Corumbá

Ocorrência mobilizou equipe do Corpo de Bombeiros Militar / Ilustrativa/Arquivo O Pantaneiro

O motorista de uma carreta, de 62 anos, saiu ileso após o tombamento do veículo registrado na noite deste domingo (28), na BR-262, altura do quilômetro 617, no trecho entre Miranda e Corumbá. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar, mas o condutor recusou atendimento médico após ser avaliado no local.

As guarnições da Unidade de Resgate e do Auto Bomba Tanque Florestal foram deslocadas para atender a ocorrência. No local, encontraram o motorista fora da carreta, consciente, orientado, caminhando e sem apresentar ferimentos aparentes.

Após a avaliação realizada pelos bombeiros, o condutor optou por não ser encaminhado ao hospital, permanecendo no local sob os cuidados de familiares que chegaram posteriormente.

A ocorrência ficou sob a responsabilidade da PRF (Polícia Rodoviária Federal), que adotou as medidas necessárias para o controle do trânsito e a segurança dos usuários da rodovia.

