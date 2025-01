Motorista morta em acidente na BR-262 é identificada

Carreta saiu da pista / Corpo de Bombeiros/Redes sociais

Débora Hadassa Santos Nobre, de 34 anos, foi identificada como a vítima fatal de um acidente ocorrido no domingo (12), na BR-262, nas proximidades de Miranda. Ela estava dirigindo um veículo com placas da Bolívia quando se envolveu em uma colisão frontal com um caminhão bitrem. A médica estava acompanhada de duas crianças, de 5 e 2 anos, e um homem de 33 anos.

O motorista do caminhão, que seguia no sentido Corumbá-Campo Grande, contou que o carro tentou ultrapassar outro veículo, mas não conseguiu retornar à sua faixa de forma segura, resultando no impacto com o bitrem, que transportava minério. O motorista da carreta não se feriu.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro. O homem, que estava confuso, sofreu fraturas na mandíbula e na perna esquerda, além de alguns cortes. A criança de 5 anos teve traumatismo craniano e sangramento no ouvido, enquanto a criança de 2 anos apresentou fraturas no fêmur esquerdo e nas pernas direita e esquerda.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Miranda, mas Débora, que estava em estado crítico, sofreu uma parada cardiorrespiratória e não sobreviveu aos ferimentos.

