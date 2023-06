Motorista perde controle, bate na "curva da morte" e abandona BMW na MS-450

Veículo de luxo destruído / Fotos: Rhobson Lima / O Pantaneiro

Uma BMW X1 foi abandonado na MS-450, na Estrada Parque de Aquidauana, em um trecho conhecido como “curva da morte”, após se envolver em um acidente às margens da rodovia.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram até o local, mas não localizaram o condutor.

A polícia investiga a dinâmica do acidente e identificação do motorista. O veículo ficou abandonado no local.

Há suspeita de que o condutor tenha perdido o controle na curva, pois parte do guard rail foi danificado. A frontal do veículo de luxo ficou destruída.