Motorista que bateu em pedreiro na BR-262 estaria embriagado e na contramão

Caminhão ficou com a frente danificada / Divulgação/PRF

O teste do bafômetro realizado pela PRF (Polícia Rodoviaria Federal) indicou embriaguez no motorista envolvido no acidente que matou Fábio de Lima Gomes, de 30 anos, na BR-262, entre Anastácio e Miranda, na noite de sexta-feira, 1.

Ainda conforme a polícia, a carreta invadiu a contramão e acertou o motociclista da Honda CBX 250, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Acidente

Fabio voltava de um serviço que prestava como pedreiro, com o pai, ambos em motos diferentes, quando houve a colisão com a carreta com placas de São Gabriel do Oeste.

O socorro foi acionado, mas Fábio não resistiu ao ferimento.