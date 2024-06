Motorista que caiu em ribanceira estava a caminho do 8º Encontro de Relíquias

Veículo com as duas rodas para cima / Fotos: João Eric e Ronald Regis/ O Pantaneiro

A vítima, que estava dirigindo um Fusca, relatou que seu marido estava um pouco à frente, dirigindo um Opala, quando ocorreu o acidente. "A gente estava indo para o evento, eu e meu marido. Eu estava no Fusca e ele no Opala. Não lembro de nada do que aconteceu na hora do acidente, mas sei que foi numa curva. Imagino que devo ter perdido o controle da direção."

Um acidente na MS-450, também conhecida como Estrada Parque, no distrito de Palmeiras, interrompeu a viagem de um casal que se dirigia ao 8º Encontro de Relíquias de Aquidauana. A motorista capotou em uma ribanceira, mas, apesar do susto, está se recuperando das fraturas sofridas.

Ela descreveu seu estado após o acidente: "Estou cheia de dores no corpo, muitas escoriações e tomei muita pancada. Fraturei um pouco a clavícula e perto da coluna, mas nada que precise de cirurgia. É só aguardar o osso colar naturalmente. Bati a cabeça também, o que causa bastante dor e dificuldade para me locomover, mas tudo voltará ao normal com paciência."

A motorista expressou sua frustração por não ter conseguido chegar ao evento. "Infelizmente, o acidente interrompeu nossa viagem. É a segunda vez que estávamos indo, no ano passado fomos só com o Opala. De lá para cá, comprei o Fusca e estava indo buscar meu adesivo. Infelizmente, não conseguimos chegar, mas, se Deus quiser, no próximo estaremos lá prestigiando. O evento de vocês é maravilhoso."