Motorista que morreu na BR-262 era técnico de enfermagem

Francisco Fernandes Guimarães, de 52 anos / Redes sociais

Francisco Fernandes Guimarães, de 52 anos, técnico em enfermagem, foi identificado como o motorista que perdeu a vida em um grave acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (27), na BR-262, em Terenos.

Ele retornava com a família de Águas do Miranda, distrito de Bonito. No veículo estavam outras quatro pessoas: uma mulher de 46 anos, um adolescente de 13 anos, uma jovem de 24 anos e uma amiga da família, de 43 anos, conforme informações do site Jornal Midiamax.

Francisco trabalhava como técnico em enfermagem, e as duas mulheres que o acompanhavam seriam enfermeiras de um hospital localizado em Campo Grande.

Acidente

De acordo com as informações apuradas, Francisco havia assumido o volante após a motorista anterior relatar cansaço. Em determinado momento, por razões ainda desconhecidas, ele perdeu o controle do veículo, que acabou capotando.

Um dos passageiros relatou que estava conversando com Francisco antes de adormecer. Ao acordar, percebeu que o carro havia invadido o acostamento na pista contrária e, ao tentar retornar para a pista correta, o veículo capotou.

Entre as vítimas, a mulher de 46 anos saiu ilesa. O adolescente sofreu uma lesão na cabeça e fraturou o braço, enquanto a jovem de 24 anos teve apenas escoriações.