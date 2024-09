Motorista tomba carreta em acesso da MS-040

Faixa interditada / Campo Grande News

Na tarde desta sexta-feira, 27 de setembro, uma carreta carregada de MDF tombou no trevo de acesso a Santa Rita do Pardo. A carreta fazia parte de um comboio com outras duas, todas com destino à Bolívia, transitando pela MS-040.

De acordo com o Corpo de Bombeiros local, o motorista, um boliviano de 45 anos, não sofreu ferimentos. Ele relatou que estava a caminho de sua cidade natal quando perdeu o controle do veículo, conforme o site Campo Grande News.

Apesar do tamanho da carreta, o incidente não gerou problemas no trânsito, e o veículo aguarda apenas a validação do seguro para ser removido da pista. As demais carretas do comboio seguiram viagem normalmente.