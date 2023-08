Motoristas começam a receber os Voucher de R$ 1 mil para novas conversões ao GNV

Em iniciativa promovida pelo Governo do Estado, a MSGÁS (Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul) começou hoje (11) a entrega do "Voucher GNV Gás", um vale-combustível de R$ 1 mil para os motoristas que fizerem novas conversões para o combustível menos poluente. Com este valor, o veículo poderá rodar até 3 mil km com a utilização de gás natural veicular. Este bônus é concedido pela companhia por meio de um cartão com crédito, para motoristas que estão convertendo seus veículos para o GNV, em especial aos profissionais de aplicativos e taxistas.

Participaram da entrega o presidente da companhia, Rui Pires dos Santos e os diretores Bernadete Rangel e Fabrício Marti, o coordenador de Negócios da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação), Augusto Castro, e os representantes dos sindicatos de motoristas de aplicativos.

A medida integra a Política de Incentivo ao uso do GNV, lançada em junho pelo Governo do Estado, que já garantiu a redução de 17% para 12% no ICMS para expansão da rede de GNV. Além disso o Governo também deu isenção total do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para veículos que utilizam o GNV e a isenção de taxas de vistoria e documentação cobradas pelo Detran-MS e das taxas de serviço no processo de conversão dos veículos.

De acordo com o presidente da MSGÁS, Rui Santos, que entregou os cartões para os motoristas presentes ao evento, é uma grande satisfação fazer participar deste momento. "É uma iniciativa que se soma a todos os benefícios que foram concedidos pelo governador Eduardo Riedel na Política de Incentivo ao uso do Gás Natural Veicular. Estamos entregando os primeiros cartões de abastecimento. Acreditamos muito no sucesso do Voucher GNV", destacou.

Segundo o titular da Semadesc, Jaime Verruck o Voucher GNV é mais um benefício do Governo para os motoristas de aplicativo e mais um passo rumo a meta do Estado de se tornar Carbono Neutro em 2030. “O Voucher integra este programa de incentivo ao uso do GNV no Estado que é transversal. Nossa meta além de estimular o uso do combustível menos poluente é incrementar a política de tornar o Estado com menos emissão de carbono até 2030", salientou.

O coordenador de Negócios da Semadesc, Augusto Castro lembrou que o consumo de GNV está aumentando nos postos e com este Voucher existe a possibilidade de avançar ainda mais. "Estamos expandindo o uso de gás no Estado, em breve isso estará em Três Lagoas com mais postos para que se possa sair do nosso Estado utilizando o GNV", frisou.

Um dos beneficiados com o Voucher GNV, o motorista de aplicativo João Antônio de Lima, de 65 anos destacou a importância da ajuda do Governo para a categoria . "Com a isenção das taxas de documento, isenção de IPVA e mais este Voucher GNV vai fazer uma diferença muito grande para a gente que trabalha neste mercado. Então estou muito contente com esta iniciativa do MSGÁS e do Governo do Estado, afirmou.

Política positiva

O Governo do Estado estima que com a política de incentivos sejam convertidos mil veículos, somente em Campo Grande, elevando assim o consumo em 100% de GNV, passando de 270 mil/mês para 540 mil metros cúbicos.

As ações fazem parte de um trabalho conjunto entre Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Segov (Secretaria de Estado de Governo), Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda), MSGÁS e Detran-MS. Também teve o aval da Assembleia Legislativa, que aprovou o projeto.

Antônio João de Lima, 65 anos, é um dos condutores beneficiados pelo projeto e recebeu o voucher das mãos do diretor-presidente da MSGÁS, Rui Pires, na manhã desta sexta (11). Na ocasião, ele falou sobre a importância do benefício: “É uma grande ajuda, neste momento, e vai fazer uma diferença muito grande para nós, que trabalhamos na manutenção do carro. Estamos bem contentes com essa iniciativa feita e pensada em nós, motoristas de aplicativo e nos demais”, comentou.