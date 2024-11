Movimento global pelo fim da violência contra as mulheres ganha força em 2024

ONU, Divulgação

O movimento dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres começou mais uma vez em 25 de novembro, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, e segue até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. A campanha global, que acontece anualmente, reúne governos, organizações da sociedade civil, comunidades e indivíduos em todo o mundo para combater todas as formas de violência de gênero.

Com o tema central deste ano "Por um futuro sem violência", o movimento busca reforçar a conscientização e mobilizar esforços para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica, do feminicídio, do assédio sexual e de outras formas de violência que afetam mulheres e meninas. A ação também destaca a importância de políticas públicas eficazes, mudanças culturais e suporte para as sobreviventes.

Origem e Significado da Campanha

Criada em 1991 pelo Centro de Liderança Global de Mulheres, a campanha ganhou adesão global ao se consolidar como uma ação estratégica de conscientização. As datas escolhidas simbolizam a relação entre os direitos humanos e a luta contra a violência de gênero, conectando a causa à agenda de direitos universais.

No Brasil, a campanha é amplamente adotada, começando no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, para abordar as especificidades da violência contra mulheres negras, uma das populações mais vulneráveis do país.

Atividades e Mobilizações

Durante os 16 dias, diversas ações são realizadas, incluindo:

- Campanhas de conscientização: palestras, debates e rodas de conversa em escolas, empresas e comunidades.

- Iluminação de prédios públicos: monumentos e edifícios são iluminados de laranja, cor oficial da campanha, simbolizando um futuro sem violência.

- Atendimentos e serviços: disponibilização de apoio jurídico, psicológico e médico às mulheres em situação de violência.

- *Ações de denúncia e articulação política*: mobilizações para fortalecer leis como a Lei Maria da Penha e o acompanhamento de casos de feminicídio.

Desafios e Perspectivas

No Brasil, o enfrentamento da violência contra a mulher ainda encontra grandes desafios, como a subnotificação de casos e a falta de recursos para políticas públicas de proteção. Dados recentes mostram que uma em cada quatro mulheres já sofreu algum tipo de violência doméstica. A campanha busca quebrar o ciclo de silêncio, incentivando as vítimas a denunciarem e educando a sociedade sobre os impactos da violência de gênero.

O Disque 180, principal canal de denúncia, continua sendo uma ferramenta essencial no suporte às vítimas e na coleta de dados para subsidiar políticas públicas.

Importância da Participação Social

Especialistas ressaltam que o sucesso da campanha depende do engajamento de toda a sociedade. “A luta contra a violência de gênero não é responsabilidade exclusiva das mulheres; é uma causa que envolve todos. Homens, famílias e comunidades precisam estar ativamente comprometidos”, afirma a socióloga Maria Alves.

Com a mobilização global e local, os 16 Dias de Ativismo reforçam que a violência contra as mulheres não é apenas um problema social; é uma violação dos direitos humanos que exige resposta urgente e integrada de todos os setores da sociedade.