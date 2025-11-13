MP anula processo seletivo de Anastácio por ilegalidades

Denúncias de candidatos levaram o MPMS a comprovar irregularidades no processo seletivo / Divulgação

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) obteve decisão favorável que anulou o processo seletivo simplificado da Prefeitura de Anastácio para contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. A sentença, proferida pela 1ª Vara da Comarca, reconheceu graves irregularidades no certame após investigação da 1ª Promotoria de Justiça.

O edital previa exclusivamente a análise de títulos, sem provas objetivas, contrariando a Lei Federal nº 11.350/2006, que exige etapas avaliativas mais completas para essas funções. Além disso, o prazo de inscrições foi considerado muito curto — apenas três dias — e restrito ao formato presencial, o que limitou a competitividade. A investigação também identificou que 10 dos 14 aprovados já tinham vínculo temporário com a Prefeitura, muitos deles na Secretaria Municipal de Saúde, reforçando indícios de favorecimento.

Com base nas evidências, o MPMS obteve liminar em agosto suspendendo o processo seletivo. Agora, com a sentença de novembro, o Juiz Luciano Pedro Beladelli declarou a nulidade integral do certame e confirmou a suspensão. O Município também foi condenado ao pagamento de honorários ao Fundo Especial do Ministério Público. Segundo o MPMS, a decisão reforça o controle da legalidade e a defesa dos princípios da impessoalidade, moralidade e publicidade na administração pública

