Acessibilidade

13 de Novembro de 2025 • 23:59

Buscar

Últimas notícias
X
Serviços

MP anula processo seletivo de Anastácio por ilegalidades

Edital previa apenas análise de títulos e aprovados tinham vínculos com a Prefeitura

Redação

Publicado em 13/11/2025 às 21:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Denúncias de candidatos levaram o MPMS a comprovar irregularidades no processo seletivo / Divulgação

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) obteve decisão favorável que anulou o processo seletivo simplificado da Prefeitura de Anastácio para contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. A sentença, proferida pela 1ª Vara da Comarca, reconheceu graves irregularidades no certame após investigação da 1ª Promotoria de Justiça.

O edital previa exclusivamente a análise de títulos, sem provas objetivas, contrariando a Lei Federal nº 11.350/2006, que exige etapas avaliativas mais completas para essas funções. Além disso, o prazo de inscrições foi considerado muito curto — apenas três dias — e restrito ao formato presencial, o que limitou a competitividade. A investigação também identificou que 10 dos 14 aprovados já tinham vínculo temporário com a Prefeitura, muitos deles na Secretaria Municipal de Saúde, reforçando indícios de favorecimento.

Com base nas evidências, o MPMS obteve liminar em agosto suspendendo o processo seletivo. Agora, com a sentença de novembro, o Juiz Luciano Pedro Beladelli declarou a nulidade integral do certame e confirmou a suspensão. O Município também foi condenado ao pagamento de honorários ao Fundo Especial do Ministério Público. Segundo o MPMS, a decisão reforça o controle da legalidade e a defesa dos princípios da impessoalidade, moralidade e publicidade na administração pública

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Evento

Feira da Estação é cancelada devido à previsão chuva em Aquidauana

Incêndio

Bombeiros usam 10 mil litros de água para conter incêndio em ponto de reciclagem

Polícia

Incêndio destrói ponto de reciclagem e causa prejuízo de R$ 40 mil em Anastácio

Proprietário suspeita de incêndio criminoso

Tempo

Defesa Civil emite alerta de tempestade para Aquidauana

Publicidade

Trânsito

Mulher fica ferida em acidente entre carro e moto em Corumbá

ÚLTIMAS

Economia

IBGE: Safra de grãos em 2026 deve cair 3,7%

Projeção é de 332,7 milhões de toneladas, após recorde histórico em 2025

Educação

Última semana de inscrições para cursos gratuitos de idiomas do IFMS

Em Aquidauana, há 10 vagas disponíveis para o curso de Libras Básico III, com aulas às quintas-feiras, das 19h às 22h

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo