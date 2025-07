MP investiga denúncia de maus-tratos a animais em fazenda de Dourados

O inquérito visa garantir a responsabilização adequada / MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul instaurou um inquérito civil para apurar suspeita de maus-tratos a animais em uma propriedade rural localizada no município de Dourados. A ação é conduzida pela 11ª Promotoria de Justiça da Comarca de Dourados, com foco na proteção do meio ambiente e do bem-estar animal.

A investigação teve início após o Ministério Público receber um ofício do 2º Batalhão da PMA (Polícia Militar Ambiental), que relatava indícios de negligência no manejo de animais da fazenda. A denúncia apontava falta de alimentação adequada e ausência de cuidados básicos para garantir a saúde dos animais.