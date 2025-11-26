MP investiga erosão e possíveis falhas em obra da Estrada Taquari em Corumbá

Inquérito apura danos ambientais e problemas de execução em trecho de 54 km no Pantanal
Agesul afirma que aguarda licença ambiental para retomar a recuperação da via / Divulgação
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul abriu um inquérito para investigar possíveis danos ambientais causados pela obra de revestimento primário da Estrada Taquari, que liga as rodovias MS-423 e MS-214, na região do Pantanal de Corumbá.
A apuração começou após técnicos do MP identificarem sinais de erosão e falhas na execução do serviço contratado pela Agesul.
Um relatório do Corpo de Engenharia do MP aponta erosão acentuada ao longo dos 54 quilômetros da via recém-implantada. Entre os problemas observados estão falta de drenagem, uso de solo arenoso, compactação insuficiente e ausência de vegetação nos taludes, fatores que aceleraram o desgaste da estrada. Os danos podem comprometer o tráfego e causar assoreamento de córregos da Bacia do Alto Paraguai.
O MP solicitou, em prazo de 10 dias úteis, documentos sobre licitação, aditivos, medições e relatórios técnicos, além da identificação dos engenheiros responsáveis.
Embora não haja suspeita de sobrepreço, o contrato passou de R$ 24 milhões para mais de R$ 32 milhões após aditivos. A Agesul afirma que aguarda licença ambiental para retomar a recuperação da via.
