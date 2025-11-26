MP investiga erosão e possíveis falhas em obra da Estrada Taquari em Corumbá

Agesul afirma que aguarda licença ambiental para retomar a recuperação da via / Divulgação

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul abriu um inquérito para investigar possíveis danos ambientais causados pela obra de revestimento primário da Estrada Taquari, que liga as rodovias MS-423 e MS-214, na região do Pantanal de Corumbá.

A apuração começou após técnicos do MP identificarem sinais de erosão e falhas na execução do serviço contratado pela Agesul.

Um relatório do Corpo de Engenharia do MP aponta erosão acentuada ao longo dos 54 quilômetros da via recém-implantada. Entre os problemas observados estão falta de drenagem, uso de solo arenoso, compactação insuficiente e ausência de vegetação nos taludes, fatores que aceleraram o desgaste da estrada. Os danos podem comprometer o tráfego e causar assoreamento de córregos da Bacia do Alto Paraguai.

O MP solicitou, em prazo de 10 dias úteis, documentos sobre licitação, aditivos, medições e relatórios técnicos, além da identificação dos engenheiros responsáveis.

Embora não haja suspeita de sobrepreço, o contrato passou de R$ 24 milhões para mais de R$ 32 milhões após aditivos. A Agesul afirma que aguarda licença ambiental para retomar a recuperação da via.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!