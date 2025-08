MS permanece em alerta por baixa umidade neste sábado

Sol alto em Aquidauana / O Pantaneiro

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um novo alerta de baixa umidade do ar para Mato Grosso do Sul neste sábado (2). O aviso, classificado com grau de severidade “perigo potencial”, vale das 9h às 20h e abrange grande parte do estado.

Segundo o boletim, a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%, o que representa níveis abaixo do ideal para a saúde humana. Apesar de o risco de incêndios florestais e danos à saúde ser considerado baixo, o Inmet reforça a importância de cuidados durante o período.

Veja as recomendações:

Beba bastante líquido ao longo do dia;

Evite exercícios físicos intensos nos horários mais secos;

Evite exposição direta ao sol nos períodos mais quentes;

Busque orientação da Defesa Civil (199) ou do Corpo de Bombeiros (193) em caso de dúvidas ou emergências.

O alerta é comum nos meses de inverno na região Centro-Oeste, quando o clima seco e a escassez de chuvas reduzem os níveis de umidade do ar. O Ministério da Saúde considera ideal que a umidade fique entre 40% e 70%.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!