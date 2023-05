MPMS identifica 40 áreas prioritárias para prevenção a incêndios em Aquidauana

Equipes de combate aos incêndios na região do Pantanal em Corumbá / Diário Corumbaense

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresentou um estudo técnico para medidas de prevenção contra incêndios no Pantanal neste ano. Foram identificados 318 propriedades prioritárias para prevenção a incêndios, sendo 40 só em Aquidauana.

O "mapa de risco", servirá para adoção de medidas preventivas, afastando os danos semelhantes aos de destruição em 2020. As propriedades localizadas são aquelas que possuem mais de mil hectares conforme a Norma Técnica n.°45/2021 do Corpo de Bombeiros para atuação preventiva.

Conforme os dados, das propriedades, estão situadas em Corumbá (255), Aquidauana (40), Porto Murtinho (13), Miranda (6), Rio Verde de Mato Grosso (2), Sonora (1) e Ladário (1), dentre elas, 60 são áreas com probabilidade de acúmulo de biomassa e prioritárias para prevenção de incêndios, com foco em espécies sensíveis e com baixo potencial de regeneração.

Outro ponto relatado no estudo é das áreas com maior chance de ignição, ou seja, aquelas espécies de vegetação e às questões climáticas, contribuíram para o espalhamento das chamas.

Com base em relatórios de anos anteriores, a equipe identificou que, das 214 propriedades rurais atingidas pelos incêndios florestais em 2022, 44 haviam sido definidas como prioritárias para os anos de 2021 e 2022; de 19 imóveis prioritários de 2021 e 20 de 2022 com recorrência de fogo em 2022, totalizando 83 propriedades prioritárias com reincidência de incêndios em 2022, sendo 16 não computados.

A equipe utilizou seis linhas de classificação:

• 107 propriedades onde foram localizadas ignições de incêndio em

2022;

• 60 propriedades com maior potencial de ocorrência de espécies

sensíveis;

• 83 propriedades com áreas de recorrência de incêndios em anos

anteriores;

• 48 propriedades rurais lindeiras às Unidades de Conservação;



Foram utilizados cruzamento de informações do projeto “Monitoramento anual de áreas prioritárias para ações de intervenção e prevenção de incêndios na Bacia do Alto Paraguai - Ano 2022”, elaborado a partir de uma parceria técnico-científica entre o Laboratório de Ecologia da Intervenção da UFMS, do LASA (Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais) do Departamento de Meteorologia da UFRJ e da Restaura Consultoria e Treinamentos, com o Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul e a Fundação Tuiuiú (UCDB).