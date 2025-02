MPT emite nota de pesar e indignação pelo feminicídio da jornalista Vanessa Ricarte

Arquivo Pessoal - Redes Sociais

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) divulgou, nesta quinta-feira (13), uma nota oficial manifestando profundo pesar e indignação pelo feminicídio da jornalista e servidora pública Vanessa Ricarte, assassinada pelo ex-companheiro em Campo Grande.



No comunicado, o MPT destaca a brutalidade do crime e reforça a urgência de ações para combater a violência doméstica e garantir proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade. A instituição ressaltou a dedicação e compromisso de Vanessa com a missão do órgão, contribuindo significativamente para a divulgação dos direitos trabalhistas e da Justiça social.



“A perda de Vanessa é um golpe não apenas para a instituição, mas para toda a sociedade, que vê mais uma vida ceifada pela violência de gênero”, afirma a nota.



O MPT reiterou seu compromisso na defesa dos direitos humanos e no combate à violência contra as mulheres, enfatizando a importância do Protocolo de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica. O documento visa garantir acolhimento, orientação e encaminhamento adequado às vítimas, além de promover ações preventivas e educativas.



Por fim, a instituição manifestou solidariedade à família, amigos e colegas da jornalista e reforçou a necessidade de fortalecer políticas públicas que assegurem um ambiente mais seguro e digno para todas as mulheres.



Vanessa Ricarte foi assassinada na quarta-feira (12) com três golpes de faca no tórax, após ter registrado denúncia contra o ex-companheiro e solicitado medida protetiva.



Confira a nota na íntegra:



É com profundo pesar e indignação que o Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul recebe a notícia do falecimento da servidora pública e jornalista Vanessa Ricarte, vítima de feminicídio em Campo Grande.

Vanessa foi brutalmente assassinada pelo então companheiro, em um trágico episódio que evidencia a urgência de combater a violência doméstica e proteger as mulheres em situação de vulnerabilidade.

Vanessa Ricarte era uma profissional dedicada e comprometida com a missão institucional do Ministério Público do Trabalho, contribuindo de forma significativa para a divulgação e conscientização sobre os direitos trabalhistas e a Justiça social. Sua perda é um golpe não apenas para a instituição, mas para toda a sociedade, que vê mais uma vida ceifada pela violência de gênero.

O Ministério Público do Trabalho reitera seu compromisso com a defesa dos direitos humanos e repudia veementemente qualquer forma de violência contra as mulheres. A instituição reforça a importância do Protocolo de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica, que visa garantir acolhimento, orientação e encaminhamento adequado às vítimas, além de promover ações preventivas e educativas para enfrentar esse grave problema social.

Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade à família, amigos e colegas de Vanessa Ricarte. Que sua memória inspire a luta por um mundo mais justo e seguro para todas as mulheres, e que sua tragédia nos motive a fortalecer as políticas públicas de proteção e combate à violência doméstica.

Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul

Pela vida das mulheres, pela justiça e pela dignidade humana