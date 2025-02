MPT-MS integra campanha de combate à exploração infantojuvenil durante o Carnava

Em compromisso com a proteção dos direitos da criança e do adolescente, o Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) se une à Ação de Carnaval, promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) da Prefeitura de Campo Grande. A iniciativa ocorrerá por meio da divulgação de canais para denúncia e distribuição de materiais informativos nos principais locais de concentração das festividades, como a Esplanada Ferroviária e a Praça do Papa, onde desfiles de escolas de samba e blocos independentes acontecem entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, das 15h às 23h.

Ao presenciar situações de trabalho infantil ou exploração sexual contra crianças e adolescentes, é fundamental denunciar. Os canais disponíveis incluem o Disque 100 e o Disque SEAS, cujos telefones para acionar as equipes são (67) 9 9660-6539 e (67) 9 9660-1469. O serviço funciona 24 horas, durante todos os dias da semana. Além desses canais, é possível realizar denúncias junto aos Conselhos Tutelares da capital. O MPT-MS também oferece canal on-line para a formalização de denúncias relacionadas à exploração infantojuvenil.

*As informações são do site do Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul