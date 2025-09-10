MS abre consulta pública para modernizar sistema de gestão da segurança pública

Audiência pública será realizada de forma on-line no dia 24 de setembro / Sejusp-MS

O encontro será realizado no dia 24 de setembro, às 9h (horário local), em formato on-line, e é aberto à participação de empresas do setor de tecnologia, entidades de classe, sociedade civil e órgãos de controle. O link de acesso já está disponível na publicação oficial do evento e nos canais da Sejusp e pode ser acessado clicando aqui.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp) anunciou nesta quarta-feira (10), por meio e publicação na página 90 do Diário Oficial do Estado, a realização de uma audiência pública para apresentação do projeto de modernização do SGO (Sistema de Gestão Operacional), ferramenta central usada há mais de 14 anos pelas polícias e demais forças de segurança do Estado.

O objetivo é apresentar ao mercado os detalhes do novo projeto, coletar sugestões técnicas e subsidiar a elaboração do Termo de Referência que irá embasar a futura contratação de uma empresa especializada para o fornecimento do sistema — serviço que é atualmente terceirizado pelo governo estadual.

Segundo a Sejusp, a modernização do SGO visa adaptar a gestão operacional das forças de segurança às novas tecnologias disponíveis no mercado, explorando recursos como mobilidade, inteligência artificial, integração em tempo real, uso em nuvem e interoperabilidade entre sistemas distintos.

Conectividade e Tecnologia

Atualmente, o Sistema de Gestão Operacional (SGO) é a plataforma responsável pelo registro, acompanhamento e gestão das atividades operacionais das principais forças de segurança estaduais: Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, Perícia Oficial e o sistema socioeducativo.

Com o fim do contrato vigente, o projeto prevê a contratação de uma solução mais moderna, escalável e aderente à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). A nova plataforma deverá ser capaz de integrar-se em tempo real com sistemas externos, como os do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, FUNAI, Conselhos Tutelares, além de bases nacionais de dados como INFOSEG, SINESP e BNMP (Banco Nacional de Mandados de Prisão).

O novo modelo será estruturado em cinco áreas funcionais: CAD (Atendimento e Despacho), Polícia Judiciária, Polícia Militar, AGEPEN (Administração Penitenciária) e Sistema Socioeducativo (SAS/UNEI). Fornecedores poderão apresentar soluções para uma ou mais dessas áreas, desde que atendam aos critérios de interoperabilidade, modularidade, segurança da informação e portabilidade, evitando a dependência de fornecedores únicos.

A proposta da Sejusp é priorizar a conectividade entre sistemas já existentes, aproveitando tecnologias como inteligência artificial, computação em nuvem e IoT (Internet das Coisas), em vez de desenvolver soluções do zero. A arquitetura esperada deve permitir evolução contínua, integração via APIs padronizadas e rápida adaptação a novos parceiros ou plataformas.

As contribuições técnicas enviadas após a audiência serão analisadas pelo corpo técnico da Sejusp para embasar o Estudo Técnico Preliminar e a posterior elaboração do Termo de Referência, que servirá de base para o processo licitatório.

Os documentos técnicos e o regulamento da audiência estão disponíveis nesse link. As sugestões podem ser enviadas até 30 dias após a publicação do aviso oficial, pelo formulário.

Dúvidas técnicas podem ser encaminhadas para o e-mail consulta@sejusp.ms.gov.br.

