Acessibilidade

10 de Setembro de 2025 • 16:36

Buscar

Últimas notícias
X
Serviços

MS abre consulta pública para modernizar sistema de gestão da segurança pública

Novo sistema promete uso de IA, mobilidade e integração com Judiciário e outras instituições

Redação

Publicado em 10/09/2025 às 15:12

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Audiência pública será realizada de forma on-line no dia 24 de setembro / Sejusp-MS

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp) anunciou nesta quarta-feira (10), por meio e publicação na página 90 do Diário Oficial do Estado, a realização de uma audiência pública para apresentação do projeto de modernização do SGO (Sistema de Gestão Operacional), ferramenta central usada há mais de 14 anos pelas polícias e demais forças de segurança do Estado.

O encontro será realizado no dia 24 de setembro, às 9h (horário local), em formato on-line, e é aberto à participação de empresas do setor de tecnologia, entidades de classe, sociedade civil e órgãos de controle. O link de acesso já está disponível na publicação oficial do evento e nos canais da Sejusp e pode ser acessado clicando aqui.

Leia Também

• Forças de segurança preparam Operação ACERO II em Corumbá

• Política implementada em MS sobre segurança indígena se torna referência nacional

• Polícia apreende celular de segurança escolar com conteúdo pornográfico infantil

O objetivo é apresentar ao mercado os detalhes do novo projeto, coletar sugestões técnicas e subsidiar a elaboração do Termo de Referência que irá embasar a futura contratação de uma empresa especializada para o fornecimento do sistema — serviço que é atualmente terceirizado pelo governo estadual.

Segundo a Sejusp, a modernização do SGO visa adaptar a gestão operacional das forças de segurança às novas tecnologias disponíveis no mercado, explorando recursos como mobilidade, inteligência artificial, integração em tempo real, uso em nuvem e interoperabilidade entre sistemas distintos.

Conectividade e Tecnologia

Atualmente, o Sistema de Gestão Operacional (SGO) é a plataforma responsável pelo registro, acompanhamento e gestão das atividades operacionais das principais forças de segurança estaduais: Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, Perícia Oficial e o sistema socioeducativo.

Com o fim do contrato vigente, o projeto prevê a contratação de uma solução mais moderna, escalável e aderente à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). A nova plataforma deverá ser capaz de integrar-se em tempo real com sistemas externos, como os do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, FUNAI, Conselhos Tutelares, além de bases nacionais de dados como INFOSEG, SINESP e BNMP (Banco Nacional de Mandados de Prisão).

O novo modelo será estruturado em cinco áreas funcionais: CAD (Atendimento e Despacho), Polícia Judiciária, Polícia Militar, AGEPEN (Administração Penitenciária) e Sistema Socioeducativo (SAS/UNEI). Fornecedores poderão apresentar soluções para uma ou mais dessas áreas, desde que atendam aos critérios de interoperabilidade, modularidade, segurança da informação e portabilidade, evitando a dependência de fornecedores únicos.

A proposta da Sejusp é priorizar a conectividade entre sistemas já existentes, aproveitando tecnologias como inteligência artificial, computação em nuvem e IoT (Internet das Coisas), em vez de desenvolver soluções do zero. A arquitetura esperada deve permitir evolução contínua, integração via APIs padronizadas e rápida adaptação a novos parceiros ou plataformas.

As contribuições técnicas enviadas após a audiência serão analisadas pelo corpo técnico da Sejusp para embasar o Estudo Técnico Preliminar e a posterior elaboração do Termo de Referência, que servirá de base para o processo licitatório.

Os documentos técnicos e o regulamento da audiência estão disponíveis nesse link. As sugestões podem ser enviadas até 30 dias após a publicação do aviso oficial, pelo formulário.

Dúvidas técnicas podem ser encaminhadas para o e-mail consulta@sejusp.ms.gov.br.

<meta charset="UTF-8">

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.1/css/all.min.css">

<style type="text/css">.social-link {
text-decoration: none;
color: #000;
font-size: 16px;
display: flex;
align-items: center;
gap: 5px;
}


.social-link.instagram i {
color: #E4405F;
text-shadow: 0px 0px 5px rgba(228, 64, 95, 0.5);
}


.social-link.facebook i {
color: #1877F2;
text-shadow: 0px 0px 5px rgba(24, 119, 242, 0.5);
}


.social-link.youtube i {
color: #FF0000;
text-shadow: 0px 0px 5px rgba(255, 0, 0, 0.5);
}


.social-link.whatsapp i {
color: #25D366;
text-shadow: 0px 0px 5px rgba(37, 211, 102, 0.5);
}


.social-link.tiktok i {
color: #69C9D0; /* Azul TikTok */
text-shadow: -2px -2px 0 #EE1D52;
}
</style>
<h2>&#x1F4AC<strong> Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!</strong></h2>

<p>Voc&ecirc; tem alguma den&uacute;ncia, flagrante, reclama&ccedil;&atilde;o ou sugest&atilde;o de pauta? O Site O Pantaneiro est&aacute; sempre atento aos fatos que impactam a nossa regi&atilde;o e queremos ouvir voc&ecirc;! &nbsp;</p>

<p>Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (<a href="http://wa.me/5567998560000">+55 67 99856-0000</a>). O sigilo da fonte &eacute; garantido por lei, e sua informa&ccedil;&atilde;o pode fazer a diferen&ccedil;a! &nbsp;</p>

<p>Al&eacute;m disso, voc&ecirc; pode acompanhar as principais not&iacute;cias, bastidores e conte&uacute;dos exclusivos sobre Aquidauana, Anast&aacute;cio e regi&atilde;o em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado: &nbsp;</p>


<br/>

<p>&#x1F517; <strong>Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:</strong></p>


<p><a class="social-link instagram" href="https://www.instagram.com/jornalopantaneiro/" target="_blank"><i class="fa-brands fa-instagram"></i> Instagram - @jornalopantaneiro</a></p>

<p><a class="social-link facebook" href="https://www.facebook.com/opantaneiro" target="_blank"><i class="fa-brands fa-facebook"></i> Facebook - @opantaneiro </a></p>

<p><a class="social-link youtube" href="https://www.youtube.com/@TVOPantaneiro" target="_blank"><i class="fa-brands fa-youtube"></i> YouTube - @TVOPantaneiro</a></p>

<p><a class="social-link whatsapp" href="http://wa.me/5567998560000" target="_blank"><i class="fa-brands fa-whatsapp"></i> WhatsApp - 67 99856-0000</a></p>

<p><a class="social-link tiktok" href="https://www.tiktok.com/@opantaneiro_oficial" target="_blank"><i class="fa-brands fa-tiktok"></i> TikTok - @opantaneiro_oficial</a></p>

<br/>

<p><em>O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!</em></p>

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 55 milhões

Dia Nacional de Segurança do Paciente

MS reforça protocolos que reduzem mortes de pacientes em até 43%

Inmet

Aquidauana registra 16ºC pela manhã e sem previsão de chuvas

Máxima atinge os 37ºC ao longo do dia

Cultura

Aquidauana promove articulação em defesa das línguas indígenas

Publicidade

Concurso

Candidatos do CPNU devem confirmar interesse na lista de espera

ÚLTIMAS

Corumbá

Acidente entre dois carros deixa três feridos no Aeroporto, em área atendida pela PRF

Atendimento emergencial ocorreu no local; após avaliação, o motorista de 69 anos foi levado ao pronto-socorro

Balanço

Preço do quiabo cai 10%, mas maracujá sobe na Ceasa

A queda no preço deve-se ao clima bom no Estado

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo