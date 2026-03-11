MS abre processo seletivo para programa de estÃ¡gio

Jessica Salles

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou no Diário Oficial nº 12.095, desta terça-feira (10) o edital do processo seletivo para ingresso no Programa de Estágio MS Multiplica. A seleção formará cadastro de reserva para estudantes de graduação interessados em atuar em órgãos da Administração Pública Estadual.



As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas entre os dias 13 e 23 de março de 2026, exclusivamente pela internet, no site https://www.pseg.ms.gov.br.



O programa é coordenado pela Secretaria de Estado de Administração (SAD) em parceria com a Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Secretaria de Estado de Educação (SED), Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov-MS) e Fundect. A organização do processo seletivo é responsabilidade da Escolagov-MS.



Podem participar estudantes matriculados nos dois últimos anos de cursos de graduação em instituições de ensino superior que aderiram ao programa. A seleção prevê formação de cadastro de reserva por área de formação, com convocações conforme a necessidade dos órgãos do Poder Executivo estadual.



Os estagiários convocados receberão bolsa mensal equivalente a um salário mínimo, além de auxílio-transporte e seguro contra acidentes pessoais. A carga horária será de 25 horas semanais, com cinco horas diárias.



O edital também prevê reserva de vagas para ações afirmativas: 20% para candidatos negros, 3% para indígenas e 5% para pessoas com deficiência.



O processo seletivo terá duas etapas: análise da média geral do histórico escolar, com nota mínima de 6,0, e curso de formação on-line de 30 horas, promovido pela Escolagov-MS.



O resultado final está previsto para 18 de maio de 2026, e o início dos estágios deve ocorrer a partir de 1º de junho de 2026, conforme a abertura de vagas nos órgãos estaduais.



O edital completo está disponível no Diário Oficial do Estado.