MS abre seleção para pós em saúde mental na segurança pública

Sede da Sejusp, em Campo Grande / Governo do Estado

A Sejusp-MS (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas, até o dia 4 de agosto de 2025, para o processo seletivo do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Saúde Mental. A formação é oferecida por meio do CABs (Centro de Atenção Biopsicossocial), em parceria com o Insted (Instituto Avançado de Ensino Superior e Desenvolvimento Humano), conforme Edital nº 002/2025.

O curso, com duração de 14 meses e início previsto para 1º de setembro, será realizado na modalidade híbrida, com atividades presenciais e online. A proposta é capacitar servidores públicos que atuam em funções de gestão nas instituições que integram o sistema de segurança pública estadual, fortalecendo políticas de promoção e prevenção em saúde mental nas corporações.