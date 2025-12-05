MS amplia para 2,5 mil quantidade de vagas em programas sociais

O objetivo é promover dignidade e melhorar a qualidade de vida de famílias vulnerabilizadas pela pobreza e exclusão social / Foto: Governo de MS

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul anunciou, nesta sexta-feira (5), a ampliação para 2.500 vagas em dois importantes programas sociais: o Cuidar de Quem Cuida e o MS Supera. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial do Estado e visam atender mais famílias e estudantes em situação de vulnerabilidade social.

O programa Cuidar de Quem Cuida, que oferece auxílio de R$ 900 mensais para cuidadores não remunerados de pessoas com deficiência de grau II e III, passa a ter um teto de 2.500 benefícios por mês, conforme previsão orçamentária anual. O decreto também autoriza que as famílias acumulem o benefício com outros incentivos, como o programa Pé-de-Meia, destinado a apoiar a permanência de jovens na escola.

O programa atende cuidadores de pessoas com dependência moderada (grau II) ou total (grau III) em atividades diárias como alimentação, higiene e mobilidade. O objetivo é promover dignidade e melhorar a qualidade de vida de famílias vulnerabilizadas pela pobreza e exclusão social.

Já o MS Supera, que concede bolsas de um salário mínimo a estudantes de baixa renda para estimular a permanência em cursos universitários e técnicos, também teve seu número de vagas ampliado — de 2.200 para 2.500. A Resolução da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead) define o novo quantitativo para o exercício de 2026, visando reduzir a evasão escolar e apoiar a formação profissional e acadêmica.

As decisões foram assinadas pelo governador Eduardo Riedel e pela secretária Patrícia Cozzolino (Sead) e refletem o esforço da gestão estadual em fortalecer políticas públicas de inclusão social e assistência. Com as ampliações, espera-se impactar positivamente milhares de famílias e jovens em todo o estado, garantindo apoio financeiro e condições para superação das desigualdades.

