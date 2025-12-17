Acessibilidade

17 de Dezembro de 2025 • 19:45

MS amplia rede de emissão de novos RG e interioriza o serviço

Desde o início da implantação, em janeiro de 2024, Mato Grosso do Sul somou 592.950 documentos emitidos, alcançando cerca de 20% da população estadual

Da redação

Publicado em 17/12/2025 às 17:55

A implantação do sistema online e a ampliação da rede tornaram o atendimento mais rápido, simples e acessível para a população / Divulgação/Governo de MS

Mato Grosso do Sul segue avançando na ampliação do acesso à cidadania por meio da emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), documento que substitui o antigo RG e adota o CPF como número único de identificação. Em 2025, o Estado já contabiliza 326.572 emissões, superando o volume registrado no mesmo período de 2024, quando foram produzidas 291.038 identidades. A projeção é encerrar o ano com crescimento entre 12% e 15% na emissão do novo modelo.

Desde o início da implantação, em janeiro de 2024, Mato Grosso do Sul somou 592.950 documentos emitidos, alcançando cerca de 20% da população estadual. O resultado reflete a interiorização do serviço, a modernização dos processos e a expansão da rede de atendimento, com integração entre instituições para reduzir burocracias e facilitar o acesso da população.

De acordo com o diretor do Instituto de Identificação da Polícia Científica, Daniel Ferreira Freitas, a melhoria no fluxo e na tecnologia aplicada ao serviço tem impactado diretamente a experiência do cidadão. “Hoje o cidadão chega ao posto com os documentos originais, faz a biometria no próprio atendimento e sai com o processo encaminhado em menos tempo. A implantação do sistema online e a ampliação da rede tornaram o atendimento mais rápido, simples e acessível para a população”, destacou.

Em 2024, Mato Grosso do Sul contava com 89 postos de identificação. Em 2025, foram inauguradas quatro novas unidades, totalizando 93 postos em funcionamento. Dois deles estão em Campo Grande, no Hiper Center Itanhangá e no Shopping Norte Sul, um em Corumbá e outro em Santa Rita do Rio Pardo.

O Estado também finaliza a abertura de novos postos em Três Lagoas e Dourados e ampliou os guichês de atendimento em Dourados, fortalecendo a rede no interior. Parte da expansão ocorre por meio de agências integradas ao Detran-MS, modelo que otimiza estrutura física, reduz deslocamentos e amplia a oferta de serviços em pontos estratégicos.

Com o reforço na rede, houve aumento de mais de 300 novos agendamentos diários em relação a 2024. Atualmente, Mato Grosso do Sul disponibiliza mais de 2.500 vagas por dia para confecção da CIN, ampliando o alcance do serviço à população.

