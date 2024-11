MS amplia vagas do benefício que atende estudantes de baixa renda

Divulgação/ Sead

Instrumento para estimular a permanência no Ensino Superior ou em cursos de educação profissional técnica de nível médio para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, o MS Supera foi ampliado em 200 vagas, passando a 2.200 bolsas de estudo.



Assinada pelo governador Eduardo Riedel e pela titular da Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos), Patrícia Cozzolino, a resolução publicada nesta segunda-feira (25) no Diário Oficial já está em vigor, sendo que 200 estudantes do cadastro de reserva serão convocados em breve.



Coordenado pela Sead, o programa concede o benefício de um salário mínimo aos alunos, sejam de instituições públicas ou privadas. O MS Supera beneficia pessoas como Gabriela Alves dos Santos Pires, que já trabalhou como babá e cuidadora e hoje é acadêmica de Medicina na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).



Para ela, o programa significa tranquilidade para que possa continuar estudando em período integral.

"Depois que fiz a matrícula, fiquei sabendo do benefício e consegui receber a partir do 2º processo, em junho. Antes de conseguir, fiquei preocupada porque tive a aprovação, mas não tinha o salário que ajudava muito", destacou, completando.



"Nos primeiros meses foi tudo muito limitado. O MS Supera para mim é tranquilidade. Sem o benefício, a qualidade de vida seria péssima. Eu ia ficar pensando nos problemas, nas contas", contou.



Serviço



Para quem quiser mais informações sobre o programa, a Supes (Superintendência de Programas Sociais Estruturantes) fica na Rua 14 de Julho, 1269, no Centro de Campo Grande. O WhatsApp do MS Supera é o (67) 3314-4848 e o e-mail é mssupera@sead.ms.gov.br.