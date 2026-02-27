MS apreende mais de R$ 5 milhões em canetas e produtos emagrecedores irregulares

A operação conta com o apoio da Anvisa, dos Correios e CRF-MS
A intensificação das ações tem sido fundamental para interromper rotas de envio e reduzir a circulação de produtos ilegais / Divulgação/Governo de MS
O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), já ultrapassou a marca de R$ 5 milhões em produtos irregulares apreendidos durante as ações de fiscalização sanitária realizadas nas últimas semanas. O balanço consolidado até 25 de fevereiro reúne resultados da Operação Visa-Protege, que tem atuado no combate à comercialização e ao envio de medicamentos e produtos proibidos no país.
Em 20 dias de operação, foram 9.964 itens apreendidos, entre medicamentos sem registro sanitário, anabolizantes, produtos falsificados e substâncias de circulação não permitida no território nacional. Do total, destacam-se:
O valor estimado considera os preços médios praticados ao consumidor final, principalmente nas regiões Sudeste e Nordeste, para onde parte das cargas tinha como destino. Segundo Matheus Moreira Pirolo, gerente de Apoio aos Municípios da Vigilância Sanitária da SES, a intensificação das ações tem sido fundamental para interromper rotas de envio e reduzir a circulação de produtos ilegais.
“Estamos falando de quase dez mil itens retirados de circulação em poucos dias. Esse resultado demonstra a efetividade da fiscalização permanente e da atuação integrada entre os órgãos parceiros, protegendo a saúde da população”, afirma.
A operação conta com o apoio da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), dos Correios e CRF-MS (Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul). As informações coletadas serão encaminhadas às autoridades policiais.
