28 de Fevereiro de 2026 • 00:42

Vigilância

MS apreende mais de R$ 5 milhões em canetas e produtos emagrecedores irregulares

A operação conta com o apoio da Anvisa, dos Correios e CRF-MS

Da redação

Publicado em 27/02/2026 às 20:23

A intensificação das ações tem sido fundamental para interromper rotas de envio e reduzir a circulação de produtos ilegais / Divulgação/Governo de MS

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), já ultrapassou a marca de R$ 5 milhões em produtos irregulares apreendidos durante as ações de fiscalização sanitária realizadas nas últimas semanas. O balanço consolidado até 25 de fevereiro reúne resultados da Operação Visa-Protege, que tem atuado no combate à comercialização e ao envio de medicamentos e produtos proibidos no país.

Em 20 dias de operação, foram 9.964 itens apreendidos, entre medicamentos sem registro sanitário, anabolizantes, produtos falsificados e substâncias de circulação não permitida no território nacional. Do total, destacam-se:

  • 6.085 canetas e ampolas emagrecedoras, contendo substâncias como tirzepatida e retatrutida, sem autorização para venda no Brasil;
  • 2.265 unidades do chamado “Harp 100”, comercializado como fitoterápico, mas considerado irregular;
  • Anabolizantes e outros medicamentos proibidos.

O valor estimado considera os preços médios praticados ao consumidor final, principalmente nas regiões Sudeste e Nordeste, para onde parte das cargas tinha como destino. Segundo Matheus Moreira Pirolo, gerente de Apoio aos Municípios da Vigilância Sanitária da SES, a intensificação das ações tem sido fundamental para interromper rotas de envio e reduzir a circulação de produtos ilegais.

“Estamos falando de quase dez mil itens retirados de circulação em poucos dias. Esse resultado demonstra a efetividade da fiscalização permanente e da atuação integrada entre os órgãos parceiros, protegendo a saúde da população”, afirma.

A operação conta com o apoio da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), dos Correios e CRF-MS (Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul). As informações coletadas serão encaminhadas às autoridades policiais.

Deixe a sua opinião

Meio ambiente

Bombeiros capturam sucuri de 5 metros no bairro Aeroporto em Aquidauana

Animal foi encontrado em curso d'água próximo a residências e atraiu curiosos; serpente foi solta em local seguro

Saúde

Mutirão de inserção de DIU atende 48 mulheres em Aquidauana

Ação realizada em parceria com UFMS assegurou exames, testes rápidos e ultrassonografias de retorno para as pacientes

