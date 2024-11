MS apresenta oportunidades de negócios no Paraguai

Bruno Chaves

Uma delegação do Governo de Mato Grosso do Sul, liderada pelo governador Eduardo Riedel, participou nesta manhã da abertura da 15ª Expo Paraguai-Brasil, na cidade de Luque, a 15 quilômetros da capital do país. O evento, organizado pela Câmara de Comércio Paraguai Brasil, reúne autoridades e empresários dos dois países para discutir temas fundamentais para o desenvolvimento econômico bilateral, incluindo a integração comercial, a Rota Bioceânica e a transição para uma economia de baixa emissão de carbono.



O governador Eduardo Riedel, juntamente com o secretário da Semadesc, Jaime Verruck, e do presidente da Fiems, Sergio Longen, apresentou o painel: “Mato Grosso do Sul e Paraguai, oportunidades na Rota Bioceânica”. Em reuniões setoriais, Riedel e a comitiva sul-mato-grossense discutiram outros temas importantes como sistema alfandegário e gás natural.



Se dirigindo ao presidente do Paraguai, Santiago Peña, o governador destacou que a ida ao Paraguai visa estreitar os projetos em comum entre os dois países. "As ações que estão sendo conduzidas no Mato Grosso do Sul vão trazer mais competitividade ao Brasil e Paraguai".



O governador ainda enfatizou que dentre as ações em comum está a necessidade de tornar de forma operacional a hidrovia do Rio Paraguai. "Estamos com uma empresa no Brasil com 7 milhões de toneladas de carga estocada por não conseguir fazer a navegabilidade neste momento. O Paraguai tem feito o seu trabalho e avançado e não tenho dúvida que será uma agenda que será destravada, com uma grande oportunidade de desenvolvimento".



Com relação a Rota Bioceânica, Riedel declarou que os govenos brasileiro e paraguaio estão empenhados com as obras. "O governo federal aplicou este ano quase R$ 1 bilhão nas estruturas necessárias para acesso a ponte da Rota Bioceânica, a revitalização da BR-267, as ações do anel rodoviário de entrada no Estado. E assim, construindo toda uma estratégia de potencializar o acesso ao Pacífico e ao desenvolvimento do Chaco Paraguaio. A região Centro-Oeste do Brasil passará a ter um horizonte importantíssimo aos mercados asiáticos, via os portos do Chile e também toda a região central da América do Sul", acrescentou.



Riedel se manifestou sobre a Rota Bioceânica Energética, com o gás natural. "Vamos trabalhar junto neste sentido, buscar os investimentos para construir um novo vetor de desenvolvimento nesta matriz energética importante para o Paraguai e Brasil



Em reunião com o ministro da Indústria e Comércio do Paraguai, Javier Giménez, foram discutidos temas como o um sistem alfandegário único, a dragagem do Rio Paraguai e a implantação de um gasoduto passando pelo Chaco Paraguaio até Mato Grosso do Sul.



Riedel se encontrou também o ministro brasileiro de Minas Energia, Alexandre Silveira, justamente para discutir a questão do gás natural.



Ainda participam do evento o presidente do Banco Central do Paraguai, Carlos Carvallo Spalding, o presidente da Câmara de Comércio Paraguai Brasil, Antonio Carlos Dos Santos, o embaixador do Brasil no Paraguai, Antonio Marcondes, o diretor Geral Brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, o secretário executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável (Semadesc), Rogerio Beretta, e o vice-governador do Estado do Paraná, Darci Piana, entre outros.



A programação do evento inclui painéis sobre empoderamento econômico feminino, oportunidades de investimento e casos de sucesso no regime de maquila, além de uma roda de negócios destinada a fortalecer relações empresariais entre os dois países.



O Sistema Fiems, parceiro do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, também está presente na 15ª Expo Paraguay Brasil, com o objetivo de estreitar as relações comerciais e buscar novos mercados para seus negócios.



A participação de Mato Grosso do Sul na Expo Paraguay Brasil é estratégica, já que as exportações do Estado para o país vizinho aumentaram 12% nos últimos três anos, saindo de US$ 39,1 milhões em 2021, para US$ 43,9 milhões em 2023, conforme levantamento realizado pelo Observatório da Indústria da Fiems. Os principais produtos exportados por Mato Grosso do Sul para o Paraguai em 2023 foram móveis refrigerados para a exposição de produtos, preparações para alimentação de animais, carnes e miudezas bovinas congeladas ou refrigeradas, cereais e suas preparações e sementes forrageiras para semeadura.