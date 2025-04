MS assume o 2º lugar no Brasil em geração de energia por biomassa

Rosana Squeira, Comunicação Semadesc

A entrada em operação de duas novas usinas térmicas movidas a biomassa — da Inpasa, em Sidrolândia, e da Suzano, em Ribas do Rio Pardo — elevou Mato Grosso do Sul ao segundo lugar no ranking nacional de geração centralizada de energia elétrica a partir de resíduos de biomassa.

Segundo dados divulgados no início de abril pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), o Estado atingiu uma capacidade instalada de 2.439 megawatts (MW), ultrapassando Minas Gerais, que possui 2.186 MW. Mato Grosso do Sul fica atrás apenas de São Paulo, que lidera com 6.995 MW.

O avanço é atribuído diretamente à entrada em operação das duas usinas, conforme explica Mamiule de Siqueira, coordenadora de Energias Renováveis da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação). Em Sidrolândia, a planta da Inpasa gera 53,1 MW a partir de resíduos florestais. Já a unidade da Suzano, em Ribas do Rio Pardo, produz 384 MW utilizando o licor negro — subproduto líquido resultante do cozimento da madeira.

Mamiule destaca que o Estado vive uma transição energética acelerada, impulsionada tanto por políticas públicas de incentivo quanto pela chegada de grandes investimentos, especialmente nas áreas de bioenergia, como os setores sucroenergético e de celulose.

O secretário Jaime Verruck, titular da Semadesc, reforça que Mato Grosso do Sul tem desempenhado um papel estratégico na agenda global de transição energética, fundamental para o desenvolvimento sustentável. Ele enfatiza que o Estado conta com uma ampla oferta de matéria-prima — como biomassa de cana-de-açúcar, madeira e outros resíduos — e vem se consolidando como polo de energia limpa e renovável.

Para atrair novos investimentos, o governo estadual adotou medidas como a isenção de ICMS para microgeração e a dispensa do pagamento de compensação ambiental para projetos de energia limpa, tornando o ambiente mais atrativo e competitivo para o setor.

Avanço na geração renovável

Em 2024, Mato Grosso do Sul alcançou uma capacidade instalada total de 9.843 MW em geração de energia elétrica — um crescimento de 11% em comparação ao ano anterior. Deste total, 94,1% são provenientes de fontes renováveis.

Verruck destaca ainda que a Coordenadoria de Transição Energética da Semadesc tem sido peça-chave na coleta e análise de dados, permitindo a formulação de políticas públicas eficazes para expandir o uso de fontes limpas na matriz energética do Estado.

“Mato Grosso do Sul se consolida como referência nacional na construção de um futuro energético mais limpo, resiliente e sustentável, com uma matriz cada vez mais diversificada”, finaliza o secretário.