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Gestão

MS Ativo consolida novo modelo de gestão e transforma município

Com presença nos 79 municípios, o programa já mobiliza cerca de R$ 3 bilhões em investimentos

Da redação

Publicado em 04/05/2026 às 10:25

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Divulgação/Governo de MS

O Governo de Mato Grosso do Sul consolidou, nos últimos anos, um novo modelo de gestão pública que vem redefinindo a relação entre Estado e municípios. Com o MS Ativo Municipalismo, a administração estadual estruturou uma estratégia que combina planejamento, investimento e cooperação para acelerar entregas, reduzir desigualdades e promover desenvolvimento regional de forma equilibrada.

Com presença nos 79 municípios, o programa já mobiliza cerca de R$ 3 bilhões em investimentos, somando recursos estaduais e parcerias com a bancada federal, além de fundos estratégicos. Os aportes viabilizam obras, ampliam serviços públicos e fortalecem áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura, assistência social e ambiente de negócios.

Na prática, o modelo garante que o desenvolvimento chegue de forma concreta à população, com intervenções que melhoram a mobilidade, ampliam o acesso à saúde, fortalecem a educação e criam um ambiente mais favorável ao crescimento econômico.

Entre os destaques, estão os investimentos que fortalecem a competitividade do Estado, com impacto direto na redução de custos logísticos e na ampliação da integração regional. Como exemplo desse conjunto de ações, estão obras estruturantes como a restauração da MS-436 (Camapuã–Figueirão), da MS-338 (Camapuã–Ribas do Rio Pardo) e os avanços na Hidrovia do Rio Paraguai, eixo estratégico para o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul.

Na saúde, o Estado avança na regionalização e na modernização do sistema, com uma nova arquitetura que reorganiza o atendimento e fortalece a rede do SUS. Já no saneamento, Mato Grosso do Sul se aproxima da universalização, com 76% de cobertura atual e previsão de atingir 100% até 2028, um marco que coloca o Estado na liderança nacional e representa ganhos diretos em saúde preventiva, qualidade de vida e preservação ambiental.

Esse conjunto de resultados é impulsionado pela estrutura do MS Ativo, que organiza a atuação do Estado em três frentes: atendimento às demandas específicas dos municípios, acesso a programas estruturados e pactuação de resultados com base em metas e indicadores.

“O MS Ativo representa uma mudança de paradigma na gestão pública. Não se trata apenas de repassar recursos, mas de construir soluções junto com os municípios, com planejamento, dados e foco em resultados. É assim que conseguimos acelerar entregas e garantir que as políticas públicas cheguem com mais eficiência à vida das pessoas”, destaca o secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, Thaner Castro Nogueira.

O reconhecimento desse modelo ultrapassou as fronteiras do Estado. O MS Ativo Municipalismo foi vencedor do Prêmio Excelência em Competitividade 2025, do Centro de Liderança Pública (CLP), consolidando Mato Grosso do Sul como referência nacional em gestão pública eficiente e cooperação entre Estado e municípios.

A premiação destaca iniciativas que promovem impacto real na vida da população, com base em resultados mensuráveis, inovação e capacidade de articulação, pilares que sustentam o programa sul-mato-grossense.

Mais do que um conjunto de ações, o MS Ativo consolida uma nova lógica de governança pública, em que Estado e municípios atuam de forma integrada para entregar mais, melhor e com maior impacto social.

Ao alinhar investimentos, planejamento e escuta ativa das demandas locais, o programa transforma políticas públicas em resultados concretos, e posiciona Mato Grosso do Sul como um dos estados mais avançados do país em desenvolvimento regional e gestão orientada a resultados.

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